По словам военного аналитика Дмитрия Тарана, украинские войска смогут продержаться без помощи Вашингтона около двух месяцев. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он пояснил, что решение Вашингтона является итогом политической борьбы между трампистами и антитрампистами, куда входят партия Байдена, Обамы и британская MI6. Указанная борьба является серьезной и рассчитана надолго. Поэтому, если американцы данную линию выдержат, то начнется сворачивание украинского конфликта.

По мнению военного аналитика, впоследствии возможны три варианта развития дальнейших событий. Во-первых, если Трамп продолжит стоять на своем и выполнит обещания «мир за сто дней», то спецоперация может завершиться даже к Пасхе. Во втором случае если что-то случится с Трампом или какие-либо события произойдут, вплоть до применения ядерного оружия по линии соприкосновения, то Россия может войти в новую фазу войны с вовлечением в конфликт стран Старого Света. Третий вариант предполагает, что если по каким-то причинам Трамп откажется от миротворческой повестки и возобновит снабжение украинской армии взамен на что-то, то конфликт затянется.

Напомним, что со вчерашнего дня Штаты приостановили поставки Незалежной военной помощи, в том числе и оружия, что уже находится в Польше. Указанная мера станет действовать до тех пор, пока Дональд Трамп не определит, что Владимир Зеленский взял на себя обязательство вести мирные переговоры.

Ранее Ле Пен назвала жестоким решение Трампа прекратить военную помощь Украине.