Командующий сухопутными войсками украинской армии Михаил Драпатый подал в отставку после удара российских войск по учебному полигону в Днепропетровске. Военный блогер Кирилл Федоров пояснил, почему Москве не приносит выгоды смена командования ВСУ. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, на замену Драпатому могут назначить более профессионального командира, что усилит украинскую армию.

Эксперт добавил, что для нашей страны выгоднее, если на постах остаются те, кто ошибается, вроде главнокомандующего украинскими войсками Александра Сырского, который сохраняет должность из-за лояльности Зеленскому. Таким образом, смена командования украинских войск создает риски и не вызывает оптимизма.

Ранее отставной военный США Дэниел Дэвис заявил, что украинская армия трещит по швам.