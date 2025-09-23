Популярный военный блогер Кирилл Федоров в эфире радио Sputnik резко осудил легкомысленные призывы к эскалации конфликта с Европой. Он призвал «отрубить фантазию» тем, кто не осознает реальных последствий полномасштабного противостояния.

Эксперт пояснил, что потенциал НАТО представляет серьезную угрозу для критической инфраструктуры России. Тактические ракеты Альянса способны достигать ключевых объектов, и даже один массированный залп может вывести из строя российские нефтеперерабатывающие заводы.

По его словам, подобный сценарий привел бы к катастрофическим последствиям для экономики и обороноспособности страны, парализовав топливный сектор. Это не гипотетическая угроза, а вполне реальный риск, который делает открытую войну абсолютно неприемлемой.

Эксперт подчеркнул, что в такой войне не заинтересована ни Россия, ни Европа. Любая эскалация несет в себе неприемлемые риски для всех сторон, что делает дипломатические методы урегулирования единственно разумным путем вперед.

Ранее Трамп заявил, что из-за миграционного кризиса Европа «катится в ад».