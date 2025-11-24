Руки прочь от активов РФ: из мирного плана США пропал пункт о выделении Украине $100 млрд

США исключили масштабный финансовый пункт из своего мирного плана по Украине, отказавшись от идеи направить $100 млрд замороженных российских активов на восстановление страны. Об этом сообщает Bloomberg.

Положение о направлении около $100 млрд из замороженных российских активов в Фонд восстановления Украины исчезло из документа. По информации агентства Bloomberg, это решение вызвало оптимизм у европейских официальных лиц. Первоначальное предложение Вашингтона предусматривало, что Соединенные Штаты получат 50% прибыли от этих средств, а неиспользованная часть будет переведена в российско-американский инвестиционный фонд.

В то же время страны Евросоюза продолжают поиск юридических оснований для отъема у России заблокированных капиталов. Большая их часть — свыше €200 млрд — находится в бельгийском депозитарии Euroclear, который выступает против экспроприации, опасаясь ответных судебных исков от России.

Ранее сообщалось о том, что премьер Нидерландов заявил об отсутствии у ЕС альтернатив плану Трампа по Украине.