Военный эксперт Гетьман: в России знают все координаты военных объектов на Украине

Россия имеет в распоряжении координаты всех военных объектов на Украине, это объясняет точность артиллерийских и беспилотных атак ВС РФ по ним. Об этом в эфире YouTube-канала Espresso заявил украинский военный эксперт Алексей Гетьман.

По его словам, местоположения объектов ВСУ есть в открытом доступе.

«(ВС РФ — Прим. ред.) прекрасно знают (координаты военных объектов — Прим. ред.), потому что все есть в открытых источниках, где находятся наши военные предприятия или предприятия, связанные с военным производством. Можно даже найти их точные координаты, точные названия и то, что они производят», — подчеркнул Гетьман.

Ранее экс-замкомандующего Сил специальных операций ВСУ, отставной генерал-майор Сергей Кривонос заявил, что те ракетные обстрелы ВС РФ по украинской территории, что производились до последнего времени, практически ничто с тем, что скоро может случиться.

По его словам, впереди Украину ожидают максимально мощные ракетные удары России. Как уточнил Кривонос, ВС РФ способны при необходимости запустить в едином залпе «от 400 до 500 ракет».