По словам военного эксперта Юрия Кнутова, украинский лидер Владимир Зеленский практически копирует то, что в свое время делал главарь Третьего рейха Адольф Гитлер. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

Он уточнил, что сегодня у него стоит вопрос о мобилизации до семнадцатилетних, то есть это гитлерюгенд и нацистские батальоны, аналогичны гитлеровским у Зеленского и удары по мирным гражданам, и попытки террора в отношении мирных граждан, чтобы запугать, и в итоге спровоцировать Россию на какой-то ответный ход.

По мнению эксперта, у главы киевского режима сразу «появится козырь», а затем Зеленский обратится к Брюсселю и Вашингтону с просьбой не проводить никаких переговоров с Москвой, расширить поставки оружия и усилить военное действие.

Он добавил, что в такой ситуации все станет развиваться по сценарию гитлеровской Германии. Когда трясущийся Гитлер, а сейчас запинающийся и находящийся в наркотическом дурмане Зеленский станет делать все, чтобы постараться спровоцировать на более серьезные действия.

Ранее сообщалось, что сбылся главный страх Зеленского после смены власти в США.