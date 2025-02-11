Один из американских телеканалов заявил, что западные власти рассматривают возможность смены Владимира Зеленского на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, так как он считается более удобным переговорщиком для Дональда Трампа и Владимира Путина. По словам военного политолога Андрея Кошкина, западные страны во главе с Вашингтоном намерены урегулировать конфликт и подбирают для этого подходящих актеров. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он подчеркнул, что давно уже известно о том, что Зеленский – это всего лишь марионетка, который не успел подстроиться под перемирие, под соглашение. То есть Зеленский должен был отказаться от Байдена и сделать ставку на нового лидера, но не успел. В Нотр-Дам-де-Пари было заметно, как Трамп его игнорирует — потому что Зеленский остался верен Байдену. И сегодня глава киевского режима находится уже не на первом, и даже не на третьем месте.

По мнению эксперта, западные страны нуждаются в новых «исполнителях» для реализации своих планов по Незалежной. Таким образом, Залужный появился в нужный момент.

Он подчеркнул, что ситуация в Незалежной является не только геополитической игрой, а также и тщательно продуманным спектаклем с заранее подготовленными ролями.

Ранее политолог Федоров назвал замену Зеленского задачей Трампа.