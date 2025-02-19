По словам военного аналитика Алексея Леонкова, переговоры по урегулированию украинского конфликта должны идти параллельно с боевыми действиями. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что российские власти уже неоднократно делали жесты доброй воли: создавали «зеленые» коридоры, приостанавливали огонь, однако все это не сработало. Помимо этого, любое перемирие позволяет оппонентам ввести в Незалежную войска, что создаст опасный прецедент.

По мнению эксперта, в целом доверять никому нельзя. Передышки нельзя давать.

Ранее эксперт раскрыл тайные планы США на Украину.