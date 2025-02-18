Эксперт раскрыл тайные планы США на Украину

Профессор ВШЭ Марат Баширов в беседе с KP.RU объяснил, что США хотят обратить в свою пользу после переговоров с Россией и Эр-Рияде по вопросу Украины.

Дональд Трамп не только политик, представляющий Республиканскую партию, но и бизнесмен, желающий улучшить экономические показатели. Помимо изменений в торговой сфере, он намерен поспособствовать развитию промышленности и заполучить новые источники дохода. Сделать это можно и с помощью Украины, считает Марат Баширов.

«Я полагаю, что США хотят выкупить газотранспортную систему Украины, чтобы контролировать поставки газа в Европу. Это вполне в духе экономических войн Трампа. Поэтому здесь исключительно торчат уши интересов США», — подчеркнул спикер в беседе с KP.RU.

Напомним, что на прошедших в столице Саудовской Аравии переговорах обсуждалось прекращение ударов по энергообъектам России и Украины. По мнению эксперта, американцы действовали в своих интересах. При этом после мероприятия глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что цели СВО другие, а Москва никогда не ставила как задачу нанесение вреда энергосистеме Украины.

Ранее сообщалось, что помощник президента России Ушаков раскрыл детали переговоров с США.