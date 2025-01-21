Военный эксперт Леонков пояснил, продолжит ли Трамп оказывать поддержку Украине

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, американский лидер Дональд Трамп применяет украинский конфликт как инструмент для торгов. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он объяснил, что Трамп попытается завершить боевые действия для того, чтобы выглядеть миротворцем. Киев станет получать помощь после инаугурации Трампа, однако не стопроцентно от Вашингтона. К тому же непонятно, кто останется воевать в Незалежной.

По мнению эксперта, в целом Трампу Украина необходима, чтобы выторговать себе более выгодные условия в ходе какой-то там сделки или обмена. К тому же экс-глава Белого дома оставил Вашингтону не самую выгодную позицию для Штатов в украинском конфликте, поскольку Запад войну проиграл, а уйти следует с наименьшими потерями.

Ранее в ЕК подтвердили, что не поняли украинскую политику Трампа.