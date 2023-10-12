Военный эксперт Леонков считает, что Израиль может сбросить ядерную бомбу на Иран

По данным экспертов Ближнего Востока, Израилю грозит война на пять фронтов. Помимо ХАМАС, его участниками могут стать Ливан, Сирия, Иран и палестинские силы на Западном берегу реки Иордан. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, почти все вероятные противники Израиля, за исключением Ирана, обладают в разы более слабыми армиями, нежели он сам. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что, несмотря на слабость вооруженных сил Ливана, посягательство Израиля на его территорию может привести к возмущению арабского мира и дальнейшей масштабной войне.

По мнению эксперта, мобилизационный потенциал еврейского государства довольно высок, прежде всего по сравнению с окружающими его государствами.

Он уточнил, что при всей мощности армии вести без помощи других стран войну Израиль не сможет, но, если Запад уже не может Украину обеспечивать всем необходимым, то вряд ли этого хватит для Израиля.

Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения — в материале «Подмосковье сегодня».