К 11 августа украинские войска должны планировали взять Курскую АЭС, после чего украинский лидер Владимир Зеленский планировал выйти на переговоры с Москвой и предъявить ультиматум. Военный эксперт Виктор Литовкин рассказал, какой ультиматум предъявил бы Киев Москве. Об этом сообщила Pravda.Ru.

По его словам, ультиматум киевского режима заключался бы в обмене атомными станциями и территориями. Тем не менее сегодня Владимир Зеленский – вообще никто и звать его никак, поэтому его ультиматумы он ничего не стоят, поскольку он не самостоятельный человек.

Эксперт добавил, что променять Курскую АЭС на Запорожскую невозможно, поскольку обе они находятся на территории РФ, о чем зафиксировано в Конституции РФ.

По его мнению, при этом ЗАЭС еще не признана российской, поскольку она на данный момент не работает, выведена из состава энергетики Незалежной.

Ранее Зеленский заявил о боязни Запада перехватывать российские ракеты над Украиной.