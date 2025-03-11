Военный эксперт Матвийчук назвал истинную цель атаки украинских дронов на регионы РФ

По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, крупная атака украинских дронов-камикадзе на субъекты РФ была предпринята с целью усилить позиции киевского режима на сегодняшних переговорах в Саудовской Аравии, тем не менее украинская сторона допустила здесь стратегическую ошибку. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что украинские власти хотели показать западным странам свою возможность наносить России ущерб якобы самостоятельно, без помощи союзников, однако это огромное заблуждение.

По мнению военного эксперта, имеются разные методы отражения данной атаки, тем не менее дело в том, что при подобной массовости объектов они сливаются в единый радиотехнический фон. В этом случае ПВО перегружается, поскольку автоматика старается захватить все цели, а их становится настолько много, что система не успевает отработать ни второстепенные, ни ключевые цели. Именно на это был сделан расчет ВСУ, однако они просчитались.

Он подчеркнул, что тот факт, что атака была направлена на Московский регион свидетельствует о том, что Зеленский не хочет мира, а, напротив, старается раздраконить российские власти, чтобы продолжить войну.

Ранее политолог Марков заявил, что массовая атака БПЛА на Россию стала провалом Зеленского.