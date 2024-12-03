По мнению военного аналитика Матвийчука, страны НАТО не располагают необходимыми силами для отправки на Украину в условиях текущего конфликта с Россией.

Недавно глава европейской дипломатии Кая Каллас высказала возможность развертывания войск НАТО на украинской территории с целью контроля за выполнением соглашений о прекращении огня.

Однако Матвийчук выразил сомнения по поводу успешности такого сценария. В беседе с Инфо24 он отметил, что альянс не имеет достаточного количества войск для эффективного противостояния российской армии.

Большая часть ресурсов была направлена в поддержку Киева, что значительно ослабило возможности альянса. По его мнению, для того чтобы противостоять российским силам на Украине, НАТО потребуется развернуть не менее полумиллиона солдат, что в настоящее время представляется невозможным.

Ранее эксперт Матвийчук назвал цели для удара «Орешником» в Европе.