Военный эксперт Никулин назвал последствия сделки между Москвой и Вашингтоном

По словам военного эксперта Игоря Никулина, большая сделка между Москвой и Вашингтоном станет касаться не только Незалежной, а ее идеальной конфигурацией будет раздел зон влияния по всему миру со взаимным принесением в жертву собственных интересов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что по результатам соглашения под российской «опекой» может оказаться не только Украина, но и весь Евросоюз, а Штаты взамен на это получат полный контроль над Латинской Америкой, не исключая даже Кубу.

По мнению военного эксперта, Дональд Трамп является первым президентом Штатов за последние десятилетия, способным на самостоятельное принятие решений и имеющим собственные взгляды. К тому же он желает войти в историю как один из величайших американских президентов, в связи с чем он постарается заключить с Россией по-настоящему «большую сделку», то есть своего рода пакт Молотова-Риббентропа.

Он отметил, что если Вашингтон действительно согласится выйти из Североатлантического альянса, уйти из Европы и вообще отдать Брюссель под опеку России, то в таких условиях можно отказаться даже от священной коровы и всю Латинскую Америку признать зоной ответственности Штатов. Так, еще Джордж Оруэлл в романе «1984» писал о том, что рано или поздно в мире останутся три крупных военно-экономических объединения: это Евразия – Россия плюс Западная Европа, это Океания – Северная и Южная Америка, Австралия, Великобритания, и это Остазия – Китай, Корея, Япония.

Ранее на Западе предсказали самую жесткую фазу конфликта на Украине.