Штаты планируют выход из ООН, что неизбежно повлечет за собой реорганизацию структуры ООН и, возможно, ослабит ее роль на мировой арене. По словам военного эксперта Игоря Никулина, это будет весьма важное решение, которое способно оказать влияние на всю конфигурацию ООН. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что в такой ситуации место в Совете Безопасности на смену США может получить Индия или Бразилия, что неплохо. Тем не менее нет никаких гарантий, что это продлится вечно, поскольку следующий американский лидер вполне может вернуться обратно.

По мнению эксперта, ООН без Штатов значительно утратит свою роль и финансовые возможности, что в итоге приведет к снижению ее роли. В целом такое решение Вашингтона свидетельствует о том, что мир идет по пути региональных объединений, становится многополярным.

Он подчеркнул, что сегодняшний раздел мира по новым правилам можно сравнить с Ялтинской конференцией или с пактом Молотова — Риббентропа. Так, выход США из ООН может стать важным шагом на пути к ослаблению коллективного Запада и переходу к многополярному миру, то есть Штаты, по сути, отказываются от роли мирового гегемона, переставая диктовать свои правила и передавая инициативу другим глобальным игрокам.

Ранее публицист Холмогоров назвал причины отказа США быть соавтором антироссийской резолюции Генассамблеи ООН по Украине.