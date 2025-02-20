По словам военного эксперта Игоря Никулина, после заключения сделки Москвы и Вашингтона украинский конфликт будет урегулирован, а Владимир Зеленский маловероятно сможет продолжить политическую карьеру или воспользоваться миллиардами, вывезенными на Запад. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что в идеальном случае всю оставшуюся жизнь он проведет тихо и скромно, под охраной британского спецназа, а в худшем – повторит судьбу первого президента Республики Вьетнам, которого убили заговорщики с позволения ЦРУ.

По мнению эксперта, «убрать» Зеленского по одной своей прихоти Штаты не могут, так как он прежде всего представляет интересы Великобритании. При этом устранить его могут как «хозяева» в лице Лондона, так и Вашингтон.

Он отметил, что бывший главнокомандующий украинской армией Залужный, которого многие считают ключевым конкурентом Зеленского в борьбе за власть, также является британской креатурой.

Ранее сообщалось, что Зеленского предупредили о серьезной опасности из-за поездки в США.