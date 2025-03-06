Мир после завершения спецоперации предстанет перед глобальными переменами. Однако, какими они будут, сложно сказать, однако указанный процесс будет небыстрым. По словам военного эксперта Игоря Никулина, русофобия, укоренившаяся в европейском обществе, не исчезнет за один день, тем не менее со временем все наладится. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что в целом русофобия в Европе пустила глубокие корни. Однако странам Старого света придется предпринять неизбежное, особенно если Трамп заключит большую сделку. Так, минимальный набор территорий, на который Россия может согласиться, - это Харьковская Николаевская и Одесская области.

По мнению эксперта, результат геополитических процессов во многом зависит от возможного раскола между Вашингтоном и Лондоном. Глава Белого дома, который грозится вывести США из Североатлантического альянса, может изменить баланс сил. В целом Москва могла бы усилить свои позиции, поддержав планы Трампа по выходу из глобалистских организаций.

Он отметил, что конфигурация мира в ближайшем будущем может напоминать описанную в романе Джорджа Оруэлла «1984», то есть образуются три военно-политических и экономических союза: Евразия — Россия плюс Западная Европа без Великобритании, Океания — США, Великобритания, Австралия и, возможно, Япония, и Азия, где доминирует Китай. Таким образом, Европа в экономическом плане гигант, а в военном — карлик.

Ранее он оценил раздел мира по новым правилам.