Военный эксперт Михаил Онуфриенко пояснил, для чего в Варшаве ведется разработка законопроекта, предполагающего амнистию польским наемникам, присоединившимся или планирующим пополнить ряды украинских войск. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, это является попыткой нарастить число пушечного мяса, которое может с польской территории прибыть в распоряжение киевского режима, а в перспективе - ввод организованных воинских подразделений войска польского на Западную Украину.

Эксперт добавил, что также это служит своего рода и оправданием и ростом числа желающих поляков, которые станут воевать на территории подконтрольной хунте.

Ранее в Польше призвали не допустить отправку войск на Украину.