По словам военного эксперта Бориса Рожина, задачей Киева является срыв любых переговоров Москвы и Вашингтона, однако напрямую киевский режим об этом сказать не может, в связи с чем и занимаются саботажем при поддержке Британии и прочих глобалистских структур. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что у Штатов имеется ресурс, и если он проявит настойчивость в отношении Незалежной, то это может привести к ситуации, когда Россия согласится договариваться. Но если все будет так, как сегодня, то Москву это не устраивает.

Ранее в США призвали избавиться от Украины, если Зеленский откажется от ресурсной сделки.