Украина может увеличить число атак на российские территории, если продолжит получать вооружение с Запада. Об этом URA.RU рассказал Константин Кеворкян, бывший депутат Харьковского горсовета.

Усиление атак ВСУ на Россию нужны для отчетности перед западными партнерами, чтобы они наращивали поставки вооружения и финансирование. Однако пока все выглядит печально, ведь Киев уже неоднократно обманывал США и ЕС. Например, когда обещал провернуть контрнаступление, которого ожидаемо не случилось. Именно по этой причине Зеленскому важно показать решимость, что он способен проявить лишь атаками.

Эксперт и бывший политик из Харькова рассказал, что атаки на Россию не закончатся, а будут лишь нарастать. Это легко объяснимо.

«Украинские официальные лица заявляют, что любые российские объекты, территории, города будут становиться их мишенью. Таким образом, мы можем говорить о том, что террористический режим переходит от слов к делу. Особенно это заметно на примере Крыма и Белгородской области», — сказал Константин Кеворкян.

Экс-депутат Харьковского горсовета уверен, что чем хуже будут дела у ВСУ, тем агрессивнее будут атаки.

Напомним, что 11 января ВС Украины напали на территории РФ. Дроны пустили в Тульскую, Калужскую, Воронежскую и Ростовскую области. Часто подвергается атаке и Белгородская область.

Ранее сообщалось, что в Эстонии решили не ограничивать Украину в ударах по РФ.