Военный эксперт Степанов: гибель Кириллова — это дело рук НАТО

Теракт против Игоря Кириллова, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты РФ, мог осуществляться лишь с согласия высшего руководства основных спецслужб НАТО. Такую точку зрения выразил военный эксперт, программный директор Академии политических наук Александр Степанов в интервью ТАСС.

«Без санкции и одобрения на уровне руководства ключевых спецслужб НАТО такая операция по ликвидации высокопоставленного офицера реализована быть не могла», — сказал он.

Степанов также подчеркивает, что это была тщательно спланированная акция, в рамках широкой гибридной войны, которую ведут против России.

Он напомнил, что Кириллов на заседаниях ОЗХО постоянно разоблачал незаконную военно-биологическую программу США и сеть биолабораторий, функционирующих на постсоветском пространстве.

По его мнению, главными целями НАТО являются устранение всех, кто осмеливается противодействовать преступной военно-биологической деятельности США на международной арене.

Ранее сообщалось, что из-за взрыва на юго-востоке Москвы погибли генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ Кириллов и его помощник. СВУ сдетонировало в шесть часов утра, когда из подъезда дома на Рязанском проспекте выходили Кириллов Игорь Анатольевич и его помощник.