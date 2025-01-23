В Германии выразили разочарование успехами российской армии в зоне специальной военной операции из-за того, что вложения в поддержку Украины не оправдали ожиданий. Об этом в беседе с Инфо24 заявил эксперт Перенджиев.

На недавней встрече министров обороны стран НАТО на военной базе Рамштайн в Германии прозвучали нотки разочарования в связи с успехами российской армии в зоне специальной военной операции.

Многие страны альянса, включая Польшу, вложили значительные средства в поддержку Украины, однако результаты оказались далеки от ожидаемых. Так пояснил военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

На данный момент российские войска успешно взяли шахту в районе Покровска и населенный пункт Шевченко на Кураховском направлении. Это создает предпосылки для дальнейшего укрепления позиций ВС РФ. Регионы, которые ранее играли ключевую роль в экономике Украины, теперь находятся под контролем России.

А страны НАТО, рассчитывавшие на возможность получения прибыли от украинских предприятий и производств, столкнулись с реальностью, которая не соответствует их ожиданиям.

Ранее Зеленский потребовал от Европы содержать армию Украины, если она не войдет в НАТО.