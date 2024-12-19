Военный комитет НАТО назначил встречу начальников генштабов стран альянса

Высший военный орган Североатлантического альянса (НАТО) проведет встречу в штаб-квартире в Брюсселе. Начальников генштабов стран-участниц соберут в одном месте 15-16 января 2025 года. Подробности раскрыла пресс-служба военно-политического блока, пишет РИА Новости.

Среди главных тем январской встречи начальников генштабов альянса — украинский вопрос, коллективная оборона и сдерживание огня. Также поднимут обсуждение о сотрудничестве с Глобальным Югом.

«Начальники генштабов стран НАТО встретятся с более чем 20 своими коллегами из стран-партнеров НАТО. Заседание пройдет под председательством адмирала Роба Бауэра», — отмечает пресс-служба альянса.

Напомним, Россия неоднократно предупреждала НАТО, что активные поставки вооружений и отправка военных лишь усугубляет конфликт и втягивает в него страны альянса. Глава МИД РФ Сергей Лавров также указывал, что натовские грузы на Украине с вооружением — законная для ВС РФ цель.

Ранее сообщалось, что Путин высказался о реакции Запада на изменение российской ядерной доктрины.