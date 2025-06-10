Военный корреспондент из России Александр Коц адресовал Рустему Умерову, министру обороны Украины, напоминание о трагической участи Дениса Киреева, участника первой группы переговорщиков от Киева, который был ликвидирован в автомобиле сотрудниками СБУ. Это произошло после того, как Владимир Мединский, глава российской делегации на переговорах, поделился информацией о своей беседе с Киреевым.

Коц акцентировал внимание на интервью Мединского и подчеркнул, что 2 июня, незадолго до начала второго этапа российско-украинских переговоров, помощник президента РФ в течение полутора часов общался с Умеровым. Военный корреспондент предостерег украинского министра обороны, посоветовав ему проявлять бдительность.

Ранее сообщалось, что в Госдуме ответили на предложение Умерова о новой встрече России и Украины.