В Госдуме ответили на предложение Умерова о новой встрече России и Украины

Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков рассказал «Газете.Ru», что российская и украинская делегации еще встретятся, и не один раз.

Переговорный процесс между Россией и Украиной в Стамбуле перешел в новую фазу — тщательного изучения взаимных предложений. Сторонам, по словам Новикова, еще предстоит неоднократно встречаться и обсуждать возможные компромиссы.

«Предложения, которыми сейчас стороны обменялись, потребуют изучения главами государств, которые могут запросить мнения силовых структур, МИД, правительства и так далее», — добавил депутат.

Напомним, что украинская делегация во главе с Рустемом Умеровым уже предложила провести следующий раунд до конца месяца. По данным источников ТАСС, конкретные сроки третьей встречи в Стамбуле пока не определены.

Ранее сообщалось, что российская делегация может сделать заявление после стамбульских переговоров.