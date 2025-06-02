В Госдуме ответили на предложение Умерова о новой встрече России и Украины
Депутат ГД Новиков: Россия и Украина проведут еще не одну встречу
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Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков рассказал «Газете.Ru», что российская и украинская делегации еще встретятся, и не один раз.
Переговорный процесс между Россией и Украиной в Стамбуле перешел в новую фазу — тщательного изучения взаимных предложений. Сторонам, по словам Новикова, еще предстоит неоднократно встречаться и обсуждать возможные компромиссы.
«Предложения, которыми сейчас стороны обменялись, потребуют изучения главами государств, которые могут запросить мнения силовых структур, МИД, правительства и так далее», — добавил депутат.
Напомним, что украинская делегация во главе с Рустемом Умеровым уже предложила провести следующий раунд до конца месяца. По данным источников ТАСС, конкретные сроки третьей встречи в Стамбуле пока не определены.
Ранее сообщалось, что российская делегация может сделать заявление после стамбульских переговоров.