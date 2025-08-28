Западные страны не ждут на военном параде в Китае. По сообщению СМИ, среди приглашенных нет делегаций США и Европы, зато в Пекин приедут лидеры Азии и союзники Пекина, в том числе и Россия. Об этом пишет Sky News.

На предстоящем военном параде в Пекине, посвященном 80-летию победы Китая над Японией и окончанию Второй мировой войны, не будет ни одного представителя западных государств. Об этом сообщают зарубежные СМИ. Источники отмечают, что отсутствие приглашений для делегаций США и стран Западной Европы подчеркивает политическую дистанцию между КНР и Западом.

При этом список гостей выглядит внушительным: участие подтвердили президент России Владимир Путин, лидер КНДР Ким Чен Ын, глава Мьянмы Мин Аун Хлайн, а также представители еще более двух десятков стран, среди которых Белоруссия, Иран, Сербия и Куба. Для Пекина это событие стало возможностью продемонстрировать военную мощь и укрепить связи с партнерами из Азии, Африки и Латинской Америки. Парад пройдет 3 сентября на площади Тяньаньмэнь, где будут показаны новейшие образцы вооружений и военной техники.

Ранее сообщалось о том, что Лукашенко пообещал привезти в Китай картофель с подсобного хозяйства в подарок.