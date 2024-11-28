По словам военного политолога Андрея Клинцевича, выгнать американцев из стран Старого Света не удастся, однако бороться с ними можно путем ударов по базам в других государствах. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он отметил, что ранее руководитель СВР России Сергей Нарышкин заявил, что Североатлантический альянс и западные страны станут воевать с Москвой при двух условиях: это будет безопасно и это будет выгодно. Сегодня они оба выполняются. Поэтому России необходимо нарушать какую-либо из указанных конструкций.

По мнению эксперта, лишить их возможности заработка на территории всей Европы и создания событий весьма сложно, а в плане безопасности России придется идти к ним в гости.

Ранее он заявил, что Лондон будет пытаться спровоцировать Трампа до вступления в должность президента.