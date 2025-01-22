Дональд Трамп объявил о приостановке помощи Незалежной на 90 дней. Его целью является изменение баланса сил в Европе и вынуждение Киева к компромиссу, одновременно усилив влияние США в регионе. Военный политолог Андрей Кошкин оценил данное заявление Трампа. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, здесь нельзя не обратить внимание на один важный момент: в официальной речи во время инаугурации он ни разу не упомянул Украину. Однако Трамп после мероприятия заявил о том, что Зеленский готов к переговорам с Москвой, тем самым показав, что Зеленский — это просто марионетка, которая выполнит все указания, которые приняты будут в Вашингтоне.

Эксперт пояснил, что 90 дней заморозки конфликта являются своего рода тестом для Евросоюза, чтобы проверить, как за эти дни страны Старого Света смогут выкинуть конфликт, чтобы затем усилить давление на получение пяти процентов от ВВП в каждом из государств, входящих в Северо-Атлантический альянс. Однако, несмотря на стратегическое решение Трампа, его реализация остается под вопросом. Тем не менее такие шаги демонстрируют Европе, кто является ключевым игроком.

По его мнению, в целом Трамп стремится к глобальным переменам в геополитике.

Ранее сообщалось, что Трамп во время инаугурации ни разу не упомянул Россию и Украину.