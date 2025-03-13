Вчера американский лидер Дональд Трамп заявил, что 2 апреля станет «великим днем», намекнув на возможный прогресс в урегулировании украинского конфликта. По словам военного политолога Андрея Кошкина, подобные заявления вызывают напряжение в мире и особенно среди прессы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что команда Трампа маловероятно сможет изменить стратегические концепции США. Тем более что на сегодняшний день все обсуждения происходят на уровне устных баталий, без конкретных действий вроде прекращения снабжения Незалежной или снятия антироссийских санкций.

По мнению эксперта, следует в целом дождаться 2 апреля и быть осторожными с далеко идущими выводами, учитывая сложившуюся динамику отношений, которые формировались десятилетиями.

Он отметил, что Москва открыта к работе по урегулированию украинского конфликта, однако не в формате, где решения принимаются без согласования с Москвой. Важно учитывать долгосрочные отношения и анализировать ситуацию, не поддаваясь излишнему оптимизму.

Ранее сообщалось, что Трамп захотел лично встретиться с Путиным.