По словам политолога Михаила Онуфриенко, украинский лидер Владимир Зеленский является человеком не очень умным и не имеющим никакого политического опыта, он живет исключительно на подачки государств Запада, которых мало для удержания линии фронта и поддержания собственного падающего рейтинга. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что глава киевского режима понимает, что кресло под ним шатается, и он старается шантажировать Запад, навязать свою волю, подразумевая, что наглость даст результат, однако все же для западных государств Незалежная является страной третьего мира.

По мнению эксперта, требования по поводу Североатлантического альянса просто абсурдны, поскольку изначально было понятно, что западным странам это не нужно. Киев не примут в военный блок, поскольку это дополнительное обязательство Запада, который не любит брать на себя обязательства в отношении третьих стран и не станет этого делать.

Ранее Зеленский потребовал от Европы содержать армию Украины, если она не войдет в НАТО.