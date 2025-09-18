Военный завод Eurolinks в Марселе заблокировали активисты

В Марселе сторонники Палестины провели блокировку оборонного предприятия Eurolinks. Об этом проинформировала Габриэль Катала, депутат левой партии «Непокорившаяся Франция» и правозащитница, в своем аккаунте в соцсети.

Политик заявила, что приветствует действия протестующих, которые блокируют «военный завод Eurolinks в Марселе», торгующий военной техникой с Израилем и, по ее мнению, «причастный к геноциду в Палестине». В видеороликах, размещенных в социальных сетях, участники акции держат транспарант с надписью «Закроем завод геноцида».

Ранее сообщалось, что Израиль призвал распустить комиссию ООН после доклада о геноциде в Газе.