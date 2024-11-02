Волкер: Трамп еще до своей инаугурации может потребовать от РФ отвести войска

Кандидат в президенты от Республиканской партии на предстоящих 5 ноября выборах главы государства в США Дональд Трамп в случае своей победы может еще до въезда в Белый дом потребовать от Москвы незамедлительно отвести войска с Украины, заявил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.

С его слов, это может произойти до официальной президентской инаугурации, которая намечена на 20 января 2025 года.

«Возможно, не сразу после выборов, но Трамп может позвонить президенту России Владимиру Путину и потребовать отвода войск, например, до 20 января», — заявил Волкер на 10-м Киевском форуме по безопасности для молодежи.

При этом Волкер сразу осекся, что это лишь предположение, а в американском внешнеполитическом ведомстве в настоящее время не обладают достоверными сведениями, поступит ли Трамп таким образом или как-то иначе. В то же время, как добавил спецпредставитель Госдепа, республиканец может выдвинуть требования Москве вывести войска, чтобы сохранить свою хорошую репутацию.

Ранее в Германии допустили, что Трамп при победе на выборах может арестовать Байдена и Харрис.