По информации Frankfurter Allgemeine Zeitung, как минимум 49 немецких компаний официально заявили о своей причастности к усилению позиций национал-социалистов в Германии в 1933 году.

Как утверждается в материале издания, тогдашние предприниматели стремились извлечь личную пользу из событий, связанных с приходом нацистов к власти.

«Приход к власти национал-социалистов в 1933 году был бы невозможен без провала лиц, принимавших решения в политике, армии, судебной системе и экономике того времени», — говорится в статье.

Среди организаций, которые признали свою ответственность, можно назвать такие известные торговые марки, как Adidas, Henkel, Bosch и BMW. Кроме того, в содействии приходу нацистов к власти в 1933 году участвовали компании Siemens, Volkswagen, Hugo Boss и Mercedes-Benz.

Ранее избранный германский канцлер Фридрих Мерц анонсировал свою поездку на Украину. Канцлер также заверил, что Берлин и Брюссель продолжат оказывать Киеву поддержку. В частности, речь шла об участии двух стран в совместном приобретении оружия.