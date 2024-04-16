Соединенные Штаты пытаются предотвратить свой дефолт, и с этой целью организовывают конфликты по всему миру. Такую точку зрения высказал Вячеслав Володин, спикер российской Государственной Думы. Он сделал запись об этом в своем Telegram-канале.

Он выразил уверенность в том, что Белый дом так и продолжит практику организации конфликтов по всему миру в попытке отсрочить собственный дефолт.

«Вашингтон продолжит создавать всё новые военные конфликты, пытаясь отсрочить дефолт, который при таких заимствованиях неминуемо должен произойти», - указал спикер.

При этом Володин уверен, что такой дефолт обязательно состоится из-за больших заимствований средств со стороны. Он также подчеркнул, что США привыкли решать собственные проблемы за чужой счет. Они сначала развязали войну на Украине, затем принесли в жертву своим интересам Евросоюз. На очереди Ближний Восток.

Ранее сообщалось, что самая крупная политическая партия Швейцарии отказалась поддержать идею присоединиться к группе, которая разыскивает и замораживает российские активы. Она считает, что подобные действия противоречат традиционному нейтралитету государства.