Володин: Байден нанес ущерб авторитету президентской власти США, помиловав сына

Американский президент Джо Байден нанес огромный урон имиджу власти своим решением помиловать сына Хантера. Так считает председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, он заявил об этом в собственном телеграм-канале.

По его мнению, авторитету президентской власти в Соединенных Штатах нанесен большой ущерб.

«Понадобятся десятки лет, чтобы его восстановить в глазах не только собственных граждан, но и всего мирового сообщества», — указал спикер Госдумы.

Володин добавил, что Байден освободил своего сына от ответственности за несколько преступлений, включая в них и тяжкие. Он напомнил обещание главы Белого дома, что тот не пойдет на такой шаг. В итоге весь мир увидел, что США нельзя считать правовым государством, а права человека и демократически свободы в них являются мифом.

Ранее сообщалось, что школьник из Подмосковья выбрал Володина в качестве героя своего сочинения. Детям предложили написать об известных земляках, и ученик остановил свой выбор на председателе Госдумы.