Председатель Госдумы Володин неожиданно стал героем школьного сочинения

Школьник из Подмосковья решил написать сочинение по школьному заданию об известном земляке. И им оказался председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

Эксклюзивную информацию и фотографии самого сочинения оказались в распоряжении regions.ru.

Фото: [ regions.ru ]

В школе журналистам рассказали, что учителя задали школьникам задание написать сочинение про известного земляка. Как правило, дети пишут про Чехова, Менделеева или Гагарина. Школьник понял задачу буквально и нашел в интернете информацию о том, что в коттеджном поселке в горокруге проживает немало известных политиков и блогеров, но почему-то ребенка привлекла биография именно Вячеслава Володина.

Напомним, что ранее председатель ГД РФ отметил креативное решение Сергея Миронова прийти на заседание в футболке с надписью «Крепкий орешник».