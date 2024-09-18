Володин: Байден, Шольц и Макрон могут развязать ядерную войну

Политика действующего президента США Джо Байдена, его французского коллеги Эммануэля Макрона, а также канцлера ФРГ Олафа Шольца в отношении России преступна и может очень скоро привести к мировой или даже ядерной войне, заявил в интервью радиостанции «Комсомольская правда» председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В минувший четверг, 12 сентября, президент России Владимир Путин предупредил, что разрешение со стороны Запада Украине наносить удары по территории России с помощью дальнобойных снарядов напрямую вовлечет страны НАТО в конфликт на Украине. А замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Кремль проинформирован, что Запад еще несколько назад принял решение о том, можно ли ВСУ наносить удары по территории всей России дальнобойными ракетами.

Как подчеркнул Володин, этого нельзя допустить ни в коем случае.

«Байден, Макрон, Шольц обсуждают вопросы (об использовании высокоточного оружия и нанесении ударов по территории России — прим. ред.), которые могут привести к трагической ситуации. И просто они развяжут мировую войну, ядерную. Этого нельзя делать. Они не понимают, что может произойти», — сказал Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул, что российское руководство во главе с президентом Владимиром Путиным сделает всё для защиты своих граждан.

Ранее Зеленский заявил, что Украина пока еще не получила от действующей американской администрации разрешение наносить удары вглубь России поставляемым Киеву западным оружием.