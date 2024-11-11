Депутат Хинштейн рекомендовал иноагентам и релокантам снять крестики или надеть трусы

По словам главы Комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, что в Госдуме сейчас ведется подготовка норм, которые не позволят уехавшим из нашей страны и оскорбляющим свою родину, обогащаться за сдачи в аренду своей недвижимости в России. Об этом сообщает Argumenti.ru.

Он добавил, что жить на деньги от сдачи квартиры на родине и при этом поливать Россию помоями станет проблематично.

По мнению парламентария, иноагентам и релокантам пора уже либо крестик снять, либо трусы надеть.

Ранее депутат Милонов оценил предлагаемые меры против иноагентов в России.