Бывший президент Соединенных штатов Джо Байден и экс-канцлер ФРГ сделали все от них возможное, чтобы развязать конфликт на Украине. Такое заявление сделал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, его слова привело РИА Новости.

Спикер напомнил, что Путин вел переговоры с Байденом и Меркель, а также прежним руководством Франции, чтобы не допустить военных действий на Украине.

«И Байден, и Меркель не пошли по этому пути. Они сделали все для того, чтобы эту войну развязать, а сегодня из граждан Украины делают расходный материал, отводя им роль просто пушечного мяса», — указал он

Володин добавил, что Москве пришлось пойти на этот сценарий, поскольку она хотела обезопасить собственных соотечественников, а также весь мир в целом. Он считает, что сейчас уже многие страны выступают за построение справедливого миропорядка взамен однополярного мира.

Ранее Володин заявил, что Евросоюз и его институты ждут серьезные изменения. По его мнению, объективную оценку всей ситуации в ЕС дал вице-президент США Вэнс. Он подчеркнул, что участники встречи в Мюнхене оказались не готовы принять правду о состоянии демократии на континенте.