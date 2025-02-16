Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что Европейский Союз (ЕС) и его институты ждут серьезные изменения. Таким мнением он поделился в своем телеграм-канале.

Володин отметил, что вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции, дал объективную оценку текущей ситуации в Европе. Он подчеркнул, что участники встречи оказались не готовы принять правду о состоянии демократии на континенте.

«Демократические процедуры во многих странах Евросоюза стали носить декоративный характер. В общеевропейских структурах о них давно забыли и игнорируют», — написал Володин.

Спикер Госдумы России также указал на возможные препятствия для сил, стремящихся к обновлению власти, отметив примеры Румынии, Франции и Германии в качестве стран, где эти проблемы особенно актуальны.

Ранее сопредседатель правой политической партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), кандидат в канцлеры ФРГ Алиса Вайдель призвала к улучшению отношений с Россией и отмене санкций против нее.