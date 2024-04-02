Володин пообещал сделать все возможное, чтобы Россия вошла в ведущую четверку экономик мира

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин пообещал, что парламент поддержит призыв президента Путина вывести экономику РФ на такой уровень, что она станет на 4-м месте в мире. Он сделал по этому поводу запись в своем Telegram-канале.

Глава Госдумы сообщил, что внешние вызовы уже сделали РФ заметно сильнее, но ей предстоит еще очень многое пройти.

«Нам необходимо войти в четвёрку ведущих экономических держав. Государственная Дума будет делать всё необходимое для достижения этой цели», - указал он.

Володин добавил, что страны Запада, которые развязали санкционную войну с РФ, сами чувствуют весь негативный эффект, который связан с рестрикциями. Большое количество западных государств утратило свои прежние места в рейтинге по паритету покупательной способности, и уже никогда не вернут существовавшее положение.

Ранее Володин высказался по поводу возможности отмены смертной казни в России. По его словам, это вполне возможно технически. Для этого вполне хватит всего лишь постановления Конституционного суда.