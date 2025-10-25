Володин потребовал конфисковать имущество у инициаторов воровства активов России
Фото: [Семинар-совещание «Современные принципы эффективного управления» в Истринском районе/Медиасток.рф]
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал к немедленной конфискации имущества и денежных средств у лиц, ответственных за использование замороженных активов России.
Володин охарактеризовал подобные действия как воровство или «открытый грабеж».
«Считаем правильным, чтобы у инициаторов этих решений и принимающих их в различных органах власти было конфисковано имущество и любые активы, принадлежащие им, в счет уплаты средств, украденных у Российской Федерации», – написал Володин в своем аккаунте в соцсетях.
Он также подчеркнул, что конфискация замороженных активов России противоречит международным правовым нормам. По его мнению, последствия этих действий ощутят не только те, кто их инициировал, но и будущие поколения. Председатель Государственной Думы заявил, что Россия будет требовать возврата всех «украденных» средств с начислением процентов.
Ранее сообщалось, что конфискация заблокированных российских активов обернется для ЕС убытками в размере минимум 238 млрд долларов.