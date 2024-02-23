Володин поздравил защитников Отечества с 23 февраля

Володин пожелал защитникам Родины новых побед и здоровья.

«Поздравляю с Днем защитника Отечества. С праздником! Здоровья и новых побед на благо России!» — сказано в сообщении.

Володин отметил, что эта дата в нынешнее время отличается особой важностью, поскольку российские военнослужащие и добровольцы защищают с оружием в руках народ от нацизма, а также борются за будущее России. Спикер ГД отметил, что этот праздник отражает исторические границы государства.

Ежегодно в странах СНГ празднуется День защитника Отечества 23 февраля. В 2024 году этот день является выходным в России. Сам праздник зародился в СССР — тогда его отмечали как День Советской Армии и Военно-Морского Флота.

Нынешнее название — День защитника Отечества, праздник получил в 1995 году.

Ранее мы сообщали, что президент России Владимир Путин поздравил соотечественников с 23 февраля. Особенно глава государства отметил вклад военнослужащих в защиту своей Родины.