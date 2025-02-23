Владимир Путин поздравил российских граждан с Днем защитника Отечества

Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам по случаю Дня защитника Отечества.

«Уважаемые товарищи, друзья, сердечно поздравляю с Днем защитника Отечества наших дорогих ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных сил России - всех, кто получил суровую боевую воинскую закалку, прошел через трудные испытания», - сказал российский лидер в своем видеообращении.

Глава государства отметил, что 23 февраля является олицетворением всенародного уважения к российской армии и флоту.

Отдельно президент отметил тех, кто выбрал службу в Вооруженных силах в качестве профессии и встал на защиту России.

Ранее сообщалось о том, что космонавты поздравили российских военнослужащих с Днем защитника Отечества.