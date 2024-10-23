Володин предложил экстрадировать Чубайса в Россию

Вячеслав Володин, председатель Госдумы, считает, что необходимо экстрадировать Анатолия Чубайса, экс-главу «Роснано», в Россию. Он также раскритиковал реформу, осуществленную под его руководством, в сфере отечественной электроэнергетики, передает ТАСС.

Реформа энергетической отрасли, проведенная при Чубайсе, заключалась в том, что государство оставило за собой контроль над сетевой и распределительной деятельностью, в то время как генерирующие мощности были приватизированы.

«Если исследовать и анализировать заявления прежних лет, которые звучали: вот отдадим [электроэнергетику] частникам — и вот они будут там наращивать мощности. Что нарастили-то? В атомной энергетике вводятся новые мощности, в гидроэнергетике. А там только карманы себе набили и недвижимость за рубежом. А потом все это потеряли и пыль глотают до сих пор», — сказал Володин.

Чубайс управлял «Роснано» с 2008 года и покинул компанию в 2020-м.

Ранее сообщалось, что систему для контроля расхода электричества разработали в Подмосковье. Модернизированные счетчики электроэнергии могут передавать данные о потреблении как на пользовательский дисплей, так и напрямую на телефон владельца счетчика по Bluetooth.