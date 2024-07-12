Систему для контроля расхода электричества разработали в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Мининвеста МО]
Компания «Матрица» из Балашихи разработала новое оборудование, которое позволяет измерить расход электроэнергии с помощью приложения, где отобразятся данные о расходе электричества по тарифам, качестве энергии и не только. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Модернизированные счетчики электроэнергии могут передавать данные о потреблении как на пользовательский дисплей, так и напрямую на телефон владельца счетчика по Bluetooth. Новые приборы могут работать с приборами учета и более ранних версий», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что компания занимается производством автоматизированных систем учета энергоресурсов на розничном рынке электроэнергии. Ежегодно она выпускает до 1,2 миллиона единиц оборудования.
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