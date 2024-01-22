Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин призвал жестче наказывать негодяев. Так он назвал людей, которые распространяют фейки о проведении специальной военной операции и российских военных. Об этом он написал в своих соцсетях в понедельник, 22 января.

Депутат написал, что в Госдуме разработали законопроект, который позволяет конфисковывать средства, ценности и другое имущество, используемое или предназначенное для финансирования против России.

Также Володин предложил лишать почетных званий по решению суда за такие преступления как публичные призывы к экстремистской деятельности, действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, призывы к введению санкций против России, а также за реабилитацию нацизма.

«Каждый, кто пытается разрушить Россию, предает ее, должен понести заслуженное наказание и возместить нанесённый стране ущерб за счёт своего имущества», — написал Володин.

Он отметил, что соответствующий законопроект будет внесен в Государственную думу РФ в понедельник.

Ранее Володин заявил, что ГД РФ обратится к правительству Франции с требованием объяснить наличие на Украине французских наемников. Накануне ВС России нанесли удар по базе с наемниками в Харькове. Во Франции «открестились» от участия в конфликте на Украине.