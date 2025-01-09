Володин рассказал о планах ГД по защите детей от деструктивного контента

Государственная дума РФ готовит меры по защите детей от деструктивного контента в видеоиграх. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин в своем телеграм-канале. Там же он сделал опрос среди подписчиков о поддержке данного вопроса.

Как отметил Володин, Госдума планирует рассмотреть законопроект, направленный на защиту граждан, особенно детей, от деструктивного контента в видеоиграх, в январе.

«Поступают обращения: много в видеоиграх встречается сюжетов, содержащих агрессию и насилие, пропаганду чуждых нам ценностей», — отметил Володин.

Ранее президент РФ Владимир Путин обратился к депутатам с просьбой провести анализ содержания видеоигр и разработать меры совместно с правительством. Он отметил, что многие игры содержат агрессивные и насильственные сюжеты, а также пропаганду ценностей, не соответствующих российским традициям.

По состоянию на 8:30 мск в опросе приняло участие более 26 тыс. человек, 83% из которых поддерживают введение новых мер, 14% — выступают против, а 3% — ответили «все равно».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о новых законах, которые вступили в силу с 1 января 2025 года в России.