Володин заявил, что все страны завидуют России из-за главы Минфина Силуанова

Спикер Государственной Думы РФ на втором чтении проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы заявил, что зарубежные страны завидуют России из-за того, что пост министра финансов занимает Алексей Силуанов.

Он подчеркнул, что Силуанов является выдающимся руководителем Минфина, несмотря на существующие санкции против страны. Его словами также поделилось Инфо24.

В прошлом году Силуанов утверждал об остановке роста цен в случае, если россияне сократят покупки в магазинах. Министр заверял, что федеральный бюджет располагает достаточными ресурсами для выполнения всех запланированных расходов.

Ранее Силуанов заявил, что россиянам не нужно пользоваться долларами. Также он призвал граждан использовать национальную валюту – рубли.